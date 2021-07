Bourg-la-Reine Médiathèque François-Villon Bourg-la-Reine, Hauts-de-Seine Conférence : « Jean Grenier et la critique d’art » par Patrick Corneau. Médiathèque François-Villon Bourg-la-Reine Catégories d’évènement: Bourg-la-Reine

**Patrick Corneau, écrivain, critique d’art et spécialiste de Jean Grenier présente les collaborations de l’écrivain aux rubriques artistiques d’une douzaine de revues différentes entre 1944 et 1971.** Pour écrire sur l’art, Jean Grenier s’intéresse aux artistes en allant à leur rencontre, en nouant des liens. Sans aucun préjugé, il visite leurs ateliers, le lieu-même des réalisations ; pour décrire l’esthétique d’une époque, il laisse les peintres s’exprimer librement tant sur leur processus de création que sur leur conception de l’art. La première de ces visites d’ateliers paraît le 3 novembre 1944 sous le titre « Chez Pablo Picasso ». Dans ses carnets, il note : « Pablo Picasso, visage très fin, yeux caressants, un peu tassé et bedonnant, allure praticienne, voix assez harmonieuse, cherche peu à se mettre en avant ; très courtois et diplomate, offre de me laisser visiter seul ses ateliers ». Suivront d’autres observations chez Georges Braque, Nicolas de Staël, Marc Chagall ou Bernard Buffet. Tous les grands mouvements d’après-guerre seront étudiés par Jean Grenier qui conservera des amitiés durables avec les artistes. De la même façon qu’il visitait leurs ateliers, nombre d’entre eux se rendaient fréquemment à Bourg-la-Reine pour poursuivre les échanges, citons Nicolas de Staël, Maria Helena Vieira da Silva, Olivier Debré, Kijno, Maurice Estève, Pierre Soulages, Jean Atlan, Jean Messagier, Henri Michaux.

Conférence dans la limite des places disponibles et dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur

