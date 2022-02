CONFÉRENCE « Jean Dieuzaide et la photographie toulousaine de 1944 à 1996 » Galerie le Château d’Eau, 17 février 2022, Toulouse.

### CONFÉRENCE ### « Jean Dieuzaide et la photographie toulousaine de 1944 à 1996 » par François Bordes, inspecteur général des patrimoines honoraire. « Si l’œuvre personnelle et artistique de Jean Dieuzaide est bien connue, sa place dans l’activité photographique toulousaine l’est beaucoup moins. On l’assimile trop souvent, et on la restreint parfois de façon caricaturale, à la création et à la direction artistique du Château d’Eau. Mais on oublie que son action, notamment au cours des Trente Glorieuses, fut indissociable du groupe dont il faisait partie : le Cercle des XII. Raconter cette histoire, c’est aussi raconter celle des autres photographes toulousains de son époque, de ceux qu’il a soutenus et de ceux qui, en marge du Château d’Eau, contribuèrent à faire de Toulouse une grande ville de la Photographie. » F.Bordes

Evénement gratuit.

Galerie le Château d'Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse



