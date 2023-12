Conférence Jean-Charles Adolphe Alphand : de la ville promenade à la ville durable Auditorium de l’Hôtel de Ville Paris, 19 décembre 2023, Paris.

Le mardi 19 décembre 2023

de 19h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Inscription par mail : cabinet-karen.taieb@paris.fr

Découvrez cette dernière conférence dans le cadre des 170 ans des travaux d’Haussmann.

Jean-Charles Adolphe Alphand (1817-1891) est un ingénieur

des ponts et chaussées. Connu pour son travail d’embellissement de Paris, sous

la direction du baron Haussmann, il est considéré comme le père des espaces

verts parisiens.

S’appuyant sur le service municipal des promenades et

plantations, créé en 1854 et renforcé en 1856 , dont il est le directeur ; Alphand

met en œuvre sa vision globale et unifiée de l’aménagement des jardins

parisiens et sa déclinaison en différents parcs et squares s’inscrivant ainsi dans

les grands travaux de rénovation de Paris engagés par Haussmann. Le service

d’Alphand met en œuvre un chantier monumental et ce sont près de 1 780 ha qui

transforment à jamais le paysage parisien.

Cette conférence, la dernière du cycle des Mardis de l’histoire de Paris consacré à Haussmann, sera donné par l’historienne Sylvie Depondt, conservateur

général du patrimoine de la Ville de Paris.

Auditorium de l’Hôtel de Ville 5 rue de Lobau 75004 Paris

Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris Le nouveau square des Batignolles, illustrations de périodiques, dessin préparatoire de Bertrand.