conférence « Jean Cassaigne, l’évêque des lépreux »

2022-07-08 19:00:00 – 2022-07-08 21:00:00

Landes Grenade-sur-l’Adour Voyage aux confins de la France rural et coloniale du XXème siècle où le don de soi pouvait porter à l’extrême.

L’association des Amis de Mgr Cassaigne, vous propose une conférence sur ce personnage emblématique, enfant de Grenade-sur-l’Adour. Voyage aux confins de la France rural et coloniale du XXème siècle où le don de soi pouvait porter à l’extrême.

L’association des Amis de Mgr Cassaigne, vous propose une conférence sur ce personnage emblématique, enfant de Grenade-sur-l’Adour. +33 5 58 03 75 36 Voyage aux confins de la France rural et coloniale du XXème siècle où le don de soi pouvait porter à l’extrême.

L’association des Amis de Mgr Cassaigne, vous propose une conférence sur ce personnage emblématique, enfant de Grenade-sur-l’Adour. médiathèque de grenade sur l’adour

