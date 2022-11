Conférence : Jean Cassaigne, au service des oubliés Dax, 8 décembre 2022, Dax.

2022-12-08 19:30:00 – 2022-12-08 20:30:00

EUR 0 0 La librairie Art et Livre et les éditions Passiflore vous proposent une rencontre avec Frédéric Sudupé, dont le dernier ouvrage explore avec poésie et émotion la vie de Jean Cassaigne, missionnaire landais qui a consacré sa vie à une communauté de lépreux vietnamiens.

