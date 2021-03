Conférence : « Je reste autonome dans ma cuisine ! » Visio, 31 mars 2021-31 mars 2021, Privas.

Visio, le mercredi 31 mars à 16:00

Je reste autonome dans ma cuisine ! Il a été démontré que l’alimentation jouait un rôle primordial dans la lutte contre la perte d’autonomie. Cependant, l’adaptation des logements et les préconisations faites par les ergothérapeutes se focalisent majoritairement sur les pièces d’eaux, laissant l’espace de cuisine trop peu souvent étudié. Nous avons donc conçu cette conférence conjointe sur les aides techniques et les réflexes à adopter en cuisine pour rester autonomes et à domicile le plus longtemps possible. Au menu de cette conférence : – les grands principes de l’adaptation des logements; – les outils permettant de faciliter la préparation des repas, les déplacements et la réalisation des courses; – les grands principes de l’équilibre alimentaire; – un focus sur l’alimentation adaptée aux seniors; – les trucs et astuces autour de la prise de repas. S’inscrire via ce lien: [https://www.happyvisio.com/conference/je-reste-autonome-dans-ma-cuisine-1?utm_medium=email&_hsmi=116384958&_hsenc=p2ANqtz-_2gk0f1bfKAtfrA_RpUMtN6RarzgvnEbR77atqaJmxEE2YOpt6g8nv7FpsWcy1es9l22XRNLCz8RgVvp9t479Jxgfj1_DBjfGdc8bxdKHQyNEGNFs&utm_content=116384958&utm_source=hs_email](https://www.happyvisio.com/conference/je-reste-autonome-dans-ma-cuisine-1?utm_medium=email&_hsmi=116384958&_hsenc=p2ANqtz-_2gk0f1bfKAtfrA_RpUMtN6RarzgvnEbR77atqaJmxEE2YOpt6g8nv7FpsWcy1es9l22XRNLCz8RgVvp9t479Jxgfj1_DBjfGdc8bxdKHQyNEGNFs&utm_content=116384958&utm_source=hs_email)

Ouvert à tous !

Présenté par Une diététicienne de Silver Fourchette et un ergothérapeute de chez Bel’Avie

Visio En visioconférence Privas



