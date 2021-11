Bordeaux Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux, Gironde Conférence : « Je réduis facilement mes déchets : des actions simples et économiques à adopter au quotidien ! » Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Conférence : « Je réduis facilement mes déchets : des actions simples et économiques à adopter au quotidien ! » Hôtel de Bordeaux Métropole, 22 novembre 2021, Bordeaux. Conférence : « Je réduis facilement mes déchets : des actions simples et économiques à adopter au quotidien ! »

Hôtel de Bordeaux Métropole, le lundi 22 novembre à 18:30

Lundi 22 novembre à 18h30 (distanciel) : « Je réduis facilement mes déchets : des actions simples et économiques à adopter au quotidien ! » par Aline Gubri (Consommons Sainement).

Gratuit, en ligne via Microsoft Teams

par Aline Gubri (Consommons Sainement) Hôtel de Bordeaux Métropole 25 rue jean fleuret Bordeaux Mériadeck Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-22T18:30:00 2021-11-22T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Hôtel de Bordeaux Métropole Adresse 25 rue jean fleuret Ville Bordeaux lieuville Hôtel de Bordeaux Métropole Bordeaux