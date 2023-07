Conférence « Jazz et cinéma, chassés-croisés » à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Conférence « Jazz et cinéma, chassés-croisés » à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 23 septembre 2023, Paris. Le samedi 23 septembre 2023

de 15h30 à 16h30

.Public adultes. gratuit

Bob Hatteau, spécialiste du jazz et auteur du blog « Jazz à babord », vous propose une conférence musicale sur le jazz et le cinéma. À peu de choses près, jazz et cinéma ont le même âge et Bob Hatteau mettra en lumière ce chassé-croisé.

Le jazz et le cinéma, c'est une histoire d'amour qui ne date pas d'hier. Ces deux arts sont nés quasiment en même temps au début du XXe siècle. En s'épanouissant aux États-Unis dans les années 1930, ils ont suscité autant de fascination que de réserves. Bob Hatteau, spécialiste et rédacteur dans plusieurs revues de jazz, vous propose une conférence musicale mettant en lumière cette thématique.

Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris

