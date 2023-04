Conférence « Jardins secrets à Paris » Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Conférence « Jardins secrets à Paris » Médiathèque de la Canopée la fontaine, 22 juin 2023, Paris.

de 19h00 à 21h00

Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. gratuit

Paris est connu pour ses monuments élégants, ses bâtiments haussmanniens et ses musées célèbres ainsi que ses jardins emblématiques. Mais savez-vous que le nombre de parcs, jardins, squares et coins cachés qui composent le tissu « vert » de Paris est proche de 500 ? Paris abrite tant de beaux lieux verdoyants ignorés ! Près d’un quart des 493 jardins publics sont accessibles/ouverts 24 heures sur 24 et de nombreux autres prolongent les heures d’ouverture jusqu’à 22 heures en été. Certains de ces refuges de chlorophylle plutôt cachés ou alors visibles mais délaissés se révèlent être de charmants havres de verdure à découvrir absolument. Conférence gratuite, réservation conseillée (ouverture des réservations le 15 mai). Nous remercions chaleureusement l’équipe des guides-conférenciers de la Direction des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville de Paris. Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

