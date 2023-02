Conférence: Jardins japonais et ikebana à Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt Catégories d’Évènement: Coye-la-Forêt

Oise

Conférence: Jardins japonais et ikebana à Coye-la-Forêt, 15 avril 2023, Coye-la-Forêt . Conférence: Jardins japonais et ikebana à Coye-la-Forêt Rue d’Hérivaux Coye-la-Forêt Oise

2023-04-15 15:00:00 – 2023-04-15 Coye-la-Forêt

Oise « Le jardin au Japon est un art millénaire intimement lié à l’histoire du pays, et souvent éloigné de la représentation que nous nous en faisons en Europe.

Nadine POLETTO vous fera voyager au Japon, à travers les époques clés de leur évolution, pour découvrir ces superbes jardins classés » joyaux nationaux ». Cette conférence sera associée également une démonstration d’Ikebana signifiant « fleurs vivantes ». C’est l’art d’arranger les végétaux selon les règles japonaises dans le respect et l’amour de la nature avec recherche de la perfection des lignes et l’harmonie des couleurs pour exprimer la vie, la beauté et la sérénité.

L’Ikebana est enseigné dans le monde par diverses écoles sous l’impulsion de Maîtres. Dominique JACOBS vous fera découvrir l’école Ohara à travers la réalisation de plusieurs bouquets, Moribana dans des vases bas, et Heika dans des vases hauts, en expliquant les techniques et le choix des plantes. https://www.lasylve.fr/association/actualites.php Coye-la-Forêt

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Coye-la-Forêt, Oise Autres Lieu Coye-la-Forêt Adresse Rue d'Hérivaux Coye-la-Forêt Oise Ville Coye-la-Forêt lieuville Coye-la-Forêt Departement Oise

Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coye-la-foret /

Conférence: Jardins japonais et ikebana à Coye-la-Forêt 2023-04-15 was last modified: by Conférence: Jardins japonais et ikebana à Coye-la-Forêt Coye-la-Forêt 15 avril 2023 Coye-la-Forêt Oise Rue d'Hérivaux Coye-la-Forêt Oise

Coye-la-Forêt Oise