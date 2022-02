Conférence « Jardins et économie d’eau » au domaine des Prévanches Parc du domaine des Prévanches Boisset-les-Prévanches Catégories d’évènement: Boisset-les-Prévanches

le dimanche 5 juin

En une heure de visite guidée par le propriétaire un nouveau savoir-faire sera évoqué pour permettre la réduction des arrosages par le choix d’éspèces mieux adaptées et de techniques de paillages. La configuration des jardins en sera modifiée. Réflexion sur le concept de » jardins itinérants », selon la pensée du paysagiste Gilles CLEMENT.

7 €

L’évolution des jardins et parcs nous amène à évoluer vers une meilleure économie de l’eau : quelles sont les plantes qui seront nos compagnes de demain ? Parc du domaine des Prévanches Domaine des Prévanches, 27120 Boisset-les-Prévanches Boisset-les-Prévanches Eure

