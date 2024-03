Conférence « Jardins et Art déco dans la France de l’entre-deux-guerres » Archives du Calvados Caen, samedi 16 mars 2024.

Conférence « Jardins et Art déco dans la France de l’entre-deux-guerres » Archives du Calvados Caen Calvados

Rendez-vous aux Archives du Calvados pour une conférence gratuite proposée par l’Institut Européen des Jardins & Paysages :Jardins et Art déco dans la France de l’entre-deux-guerres par Camille Lesouef, docteure en histoire de l’art et chercheure du ministère de la Culture à l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble Université Grenoble Alpes

Rendez-vous aux Archives du Calvados pour une conférence gratuite proposée par l’Institut Européen des Jardins & Paysages :Jardins et Art déco dans la France de l’entre-deux-guerres par Camille Lesouef, docteure en histoire de l’art et chercheure du ministère de la Culture à l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble Université Grenoble Alpes .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 16:30:00

fin : 2024-03-16 17:45:00

Archives du Calvados 61 rue de Lion-sur-Mer

Caen 14000 Calvados Normandie contact@iejp.eu

L’événement Conférence « Jardins et Art déco dans la France de l’entre-deux-guerres » Caen a été mis à jour le 2024-02-28 par OT Caen la Mer