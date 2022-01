Conférence « Jardins contemporains » Carantec, 22 janvier 2022, Carantec.

Conférence « Jardins contemporains » Cinéma l'Etoile 11 Rue Duquesne Carantec

2022-01-22

Carantec Finistère Carantec

La conférence « Jardins contemporains, innovations et tendances », sera animée par Chantal Colleu-Dumond. Elle dirige aujourd’hui le Centre d’Arts et de Nature de Chaumont-sur-Loire (Loir-et-Cher) et le Festival international des jardins au même endroit. Chantal Colleu-Dumond est aussi l’autrice de nombreux articles et ouvrages, dont Jardin contemporain, mode d’emploi, traduit en anglais et chinois. Au cours de sa conférence, elle traitera des grandes tendances du jardin contemporain.

Billetterie sur le site Helloasso.com ou directement sur place.

Pass sanitaire et masque obligatoires.

carantec.culture@gmail.com

