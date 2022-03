Conférence: “Jardinez avec le changement climatique” Brives-Charensac Brives-Charensac Catégories d’évènement: Brives-Charensac

Haute-Loire

Conférence: "Jardinez avec le changement climatique" Maison pour Tous 1 Rte de Coubon Brives-Charensac

2022-03-31 20:00:00

Brives-Charensac Haute-Loire Brives-Charensac EUR Conférence illustrée présentée par Pierre FELTZ

Formateur spécialisé en jardinage bio

Maitre composteur

Comment les jardiniers d’aujourd’hui et des années à venir peuvent-ils s’adapter aux évolutions climatiques ? info@jardinsfruites.fr Maison pour Tous 1 Rte de Coubon Brives-Charensac

