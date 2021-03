Larroque-Toirac Jardin du château Larroque-Toirac, Lot Conférence Jardin du château Larroque-Toirac Catégories d’évènement: Larroque-Toirac

Conférence sur la météorologie locale et le changement climatique constaté ainsi que leur répercussion sur la faune, la flore et l’entretien du patrimoine, dimanche à 17 h 30 dans la grande grotte horizontale derrière le château, suivie du « Pot de l’amitié ». Conférence Jardin du château Château, Larroque-Toirac, Lot, Occitanie Larroque-Toirac Lot

