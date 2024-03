Conférence : Jane Dieulafoy et les pionnières de son temps Médiathèque de Fontenilles Fontenilles, samedi 16 mars 2024.

Conférence : Jane Dieulafoy et les pionnières de son temps par Audrey Marty, auteure et biographe toulousaine Samedi 16 mars, 10h30 Médiathèque de Fontenilles Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:30:00+01:00 – 2024-03-16T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T10:30:00+01:00 – 2024-03-16T12:30:00+01:00

Six mille kilomètres à parcourir et vingt-cinq siècles d’histoire à découvrir…

Par un petit matin de février 1881, Jane Dieulafoy et son mari archéologue se lancent dans une époustouflante expédition qui va marquer son temps. Le couple va mettre au jour, après mille péripéties, des trésors fabuleux que des millions de visiteurs admirent, sans le savoir, tous les ans au Louvre.

Au-delà de cette aventure passionnante, vous plongerez dans la vie d’une femme charismatique qui fut l’une des toutes premières françaises à recevoir la Légion d’honneur… et obtenir l’autorisation de porter un pantalon ! Photographe, exploratrice, écrivaine, conférencière hors-pair…, Jane Dieulafoy fut aussi une pionnière dans le combat pour les droits des femmes. Une personnalité trop souvent oubliée, que le New-York Times qualifiait de « femme la plus remarquable de toute l’Europe ».

Diplômée d’Histoire de l’Art et d’Archives, Audrey Marty est une auteure et biographe toulousaine qui se passionne pour sa ville natale, mais également pour les personnalités tombées dans l’oubli, qu’elle aime mettre en lumière dans ses ouvrages.

En mars 2020, elle publie son premier ouvrage, « Le destin fabuleux de Jane Dieulafoy », une de ses concitoyennes, sur laquelle elle a mené l’enquête durant plusieurs années, ouvrage qui a été couronné du_ Prix littéraire du Lion’s club d’Occitanie 2021.

Samedi 16 mars à 10h30 – MédiaLudo de Fontenilles

Gratuit sur inscriptions au 05 34 47 00 47

Plus d’informations :

https://www.audrey-marty.com/

https://www.facebook.com/AudreyMartyAuteure

https://www.instagram.com/audreymartyauteure/

https://www.youtube.com/watch?v=AxKkikrL3Vk

Médiathèque de Fontenilles Avenue du 19 mars 1962 31470 Fontenilles Fontenilles 31470 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 47 00 47 »}] [{« link »: « https://www.audrey-marty.com/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/AudreyMartyAuteure »}, {« data »: {« author »: « Radio2lhers », « cache_age »: 86400, « description »: « Le vendredi 10 mars 2023 se tenait u00e0 Donneville (31) une confu00e9rence d’Audrey Marty, auteure de lu2019ouvrage Le destin fabuleux de Jane Dieulafoy paru chez le Papillon rouge et couronnu00e9 du prix littu00e9raire du Lions Club du Sud 2021.nAudrey Marty est partie sur les pas de son hu00e9rou00efne, nu00e9e u00e0 Toulouse en 1851 et qui a longtemps vu00e9cu u2013 et est du00e9cu00e9du00e9e u2013 u00e0 Pompertuzat en 1916. Une pionniu00e8re, que le New York Times qualifiait de femme la plus remarquable de toute lu2019Europe, et qui a ouvert la voie aux femmes dans lu2019archu00e9ologie et les sciences humaines.nRetrouver nos podcast sur radio2lhers.fr:nhttps://radio2lhers.fr/podcast/audrey-marty-le-destin-fabuleux-de-jane-dieulafoy/ », « type »: « video », « title »: « Audrey Marty : Le destin fabuleux de Jane Dieulafoy », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/AxKkikrL3Vk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=AxKkikrL3Vk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCJhjGdyPOMl7Jjz8tHvNPoA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=AxKkikrL3Vk »}]

Jane Dieulafoy Audrey Marty

JRM Photos