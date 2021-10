Menton L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Alpes-Maritimes, Menton Conférence “James C. Richard (1884-1972) notre maître aquarelliste” par Patrick Didier sous l’égide de la SAHM L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Conférence “James C. Richard (1884-1972) notre maître aquarelliste” par Patrick Didier sous l’égide de la SAHM L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), 6 novembre 2021, Menton. Conférence “James C. Richard (1884-1972) notre maître aquarelliste” par Patrick Didier sous l’égide de la SAHM

L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe), le samedi 6 novembre à 15:00

Professeur de dessin au collège de garçons de Menton à l’entre-deux-guerres, il tomba sous le charme de notre région. Aquarelliste de talent, graphiste publicitaire, dessinateur, il peignait par plaisir et par passion. Ses célèbres affiches publicitaires participèrent au développement touristique de Menton. Sa vie est une trilogie : sa jeunesse, sa vie active à Menton, sa retraite à Chinon. Cet élève des Beaux-Arts de Paris nous a transmis son patrimoine artistique mentonnais à travers paysages et jardins luxuriants.

Gratuit, masque obligatoire et pass sanitaire pour toute personne âgée de plus de 12 ans et 2 mois.

Conférence “James C. Richard (1884-1972) notre maître aquarelliste” par Patrick Didier sous l’égide de la SAHM L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T15:00:00 2021-11-06T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Autres Lieu L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Adresse 8 avenue Boyer 06500 Menton Ville Menton lieuville L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Menton