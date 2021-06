Sérignan Musée Régional d'Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée Hérault, Sérignan Conférence « J’aime la couleur. L’espoir fait vivre ! » Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Musée Régional d'Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, le samedi 11 septembre à 15:00

Les deux phrases du titre choisi pour la prochaine conférence en résonance avec l’exposition Distance ardente, sont empruntées à deux séries de peintures de l’artiste congolais Chéri SAMBA, donnant le ton sur les enjeux actuels de l’art contemporain africain. En France, nous connaissons mal l’art de ce vaste continent que l’on inscrit encore trop fréquemment dans une vision exotique, primitiviste et magique, nourrie d’une image fantasmée. En écho aux œuvres des artistes présentés dans l’exposition, nous questionnerons le post ou néo-colonialisme ; la revendication d’une certaine africanité ou encore le sens de l’altérité en art, selon un axe que nous pourrrions rapprocher de la pensée d’Hannah Arendt : « C’est la présence des autres voyant ce que nous voyons, entendant ce que nous entendons,qui nous assure de la réalité du monde et de nous-mêmes » * Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, traduction Georges Fradier, Paris,Calmann-Lévy, 1983, p. 61.

Gratuit

Conférence par Sylvie Lagnier, docteure en histoire de l'art. Musée Régional d'Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 146 Avenue de la Plage, 34410 Sérignan

2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T17:30:00

