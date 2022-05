Conférence : Jacques Sarrazin (1592-1660), sculpteur du roi et son oeuvre “La vierge adorant l’enfant endormi” Noyon Noyon Catégories d’évènement: Noyon

Oise

Conférence : Jacques Sarrazin (1592-1660), sculpteur du roi et son oeuvre “La vierge adorant l’enfant endormi” Noyon, 28 juin 2022, Noyon. Conférence : Jacques Sarrazin (1592-1660), sculpteur du roi et son oeuvre “La vierge adorant l’enfant endormi” Noyon

2022-06-28 18:30:00 – 2022-06-28

Noyon Oise 0 0 Conférence organisée par Les Amis du Musée du Noyonnais le mardi 28 juin 2022 à 18h30.

Jacques Sarazin (1592-1660), sculpteur du Roi et son œuvre

“La Vierge adorant l’enfant endormi”

En partenariat avec l’École du Louvre Junior Conseil. Conférence organisée par Les Amis du Musée du Noyonnais le mardi 28 juin 2022 à 18h30.

Jacques Sarazin (1592-1660), sculpteur du Roi et son œuvre

“La Vierge adorant l’enfant endormi”

En partenariat avec l’École du Louvre Junior Conseil. +33 3 44 09 76 12 Conférence organisée par Les Amis du Musée du Noyonnais le mardi 28 juin 2022 à 18h30.

Jacques Sarazin (1592-1660), sculpteur du Roi et son œuvre

“La Vierge adorant l’enfant endormi”

En partenariat avec l’École du Louvre Junior Conseil. Musée du Noyonnais

Noyon

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Noyon, Oise Autres Lieu Noyon Adresse Ville Noyon lieuville Noyon Departement Oise

Noyon Noyon Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/noyon/

Conférence : Jacques Sarrazin (1592-1660), sculpteur du roi et son oeuvre “La vierge adorant l’enfant endormi” Noyon 2022-06-28 was last modified: by Conférence : Jacques Sarrazin (1592-1660), sculpteur du roi et son oeuvre “La vierge adorant l’enfant endormi” Noyon Noyon 28 juin 2022 Noyon Oise

Noyon Oise