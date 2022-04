Conférence “Itinéraire de la notion musicale” Hauts de Bienne Hauts de Bienne Catégories d’évènement: Hauts de Bienne

Hauts de Bienne Jura Conférence sur les origines de la notation musicale.

En lien avec l’exposition du Musée de la lunette “Voir la musique”, Olivier Camelin présentera l’itinéraire de la notation musicale : des premières traces de notation dans les champs hourrites (1400 avant notre ère) à l’invention de la portée musicale par Guido d’Arezzo au XIème siècle. Samedi 30 avril à 10h, à la mairie de Morez. secretariat@mairie-morez.fr +33 3 84 33 10 11 Conférence sur les origines de la notation musicale.

