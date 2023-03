Conférence Isabelle GRENIER. Du Big Bang à la terre Cinéma RIO BORVO Bourbon-Lancy Catégories d’Évènement: Bourbon-Lancy

Saône-et-Loire Du Big Bang à la Terre, c’est l’histoire banale d’une galaxie, d’un soleil

et d’une planète comme il en existe tant d’autres dans l’Univers, mais aussi

une histoire unique et mouvementée, rythmée par des rencontres cosmiques qui

ont marqué leurs destins. Une histoire dont les traits essentiels sont

connus, mais dont de nombreux pans restent mystérieux. À découvrir ensemble

à la lumière des dernières images et explorations astronomiques. rioborvo@orange.fr +33 3 85 89 25 19 http://rio.borvo.free.fr/ Cinéma RIO BORVO 1 Rue de la Meurette Bourbon-Lancy

