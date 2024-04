Conférence – Iran : Femmes en mouvement Cosmopolis Nantes, jeudi 23 mai 2024.

Conférence programmée dans le cadre de la manifestation 1979-2024. L’Iran en révolutions du 09 avril au 30 mai 2024 à Cosmopolis.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-23 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Entrée dans la limite des places disponibles. Conférence programmée dans le cadre de la manifestation 1979-2024. L’Iran en révolutions du 09 avril au 30 mai 2024 à Cosmopolis.

Par Azadeh Kian, professeure en sociologie, directrice du Centre d’enseignement et de recherche en étude féministe La participation collective des femmes iraniennes aux mouvements sociaux et révolutionnaires remonte au dix-neuvième siècle. Elles ont contribué aux transformations sociales et politiques de leur société. Aujourd’hui, elles se trouvent au-devant de la scène contestataire pour rejeter un régime islamique talibanisé, ses lois, institutions et préceptes. La révolution en cours en Iran a conduit à l’émergence d’une nouvelle définition inclusive de l’iranité, au rejet du voile obligatoire et de l’islam politique et aux revendications pour la séparation entre la religion et l’État (selon un sondage récent effectué en Iran dont les résultats n’ont pas été rendus public 73% des Iraniens en sont favorables). Elle a également conduit à l’émergence d’une conscience intersectionnelle selon laquelle la démocratie, la liberté et la justice sociale sont étroitement liées à l’égalité de genre, d’ethnicité, de religion, et de classe. Azadeh Kian est professeure de sociologie classe exceptionnelle, directrice du Centre d’enseignement et de recherches en étude féministe et de sa revue Les Cahiers du CEDREF à l’université Paris Cité. Elle a fait ses études de master et doctorat à l’université de Californie-Los Angeles (UCLA). Ses enseignements et recherches portent sur genre et perspectives postcoloniales et intersectionnelles, politique et société en Iran, mouvements des femmes et féministes au Moyen-Orient, genre et islam.Parmi ses récentes publications :– Rethinking Gender, Ethnicity and Religion in Iran: An Intersectional Approach to National Identity, London & New York, I. B. Tauris. Bloomsbury, 2023– Femmes et pouvoir en islam, Paris, Editions Michalon, 2019

Cosmopolis Centre Ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr