CONFÉRENCE IPSA DEMAIN – TÉLESCOPE SPATIAL JAMES WEBB, PAR MICHEL VISO IPSA Campus de Paris-Ivry, 3 mars 2022, Ivry-sur-Seine.

CONFÉRENCE IPSA DEMAIN – TÉLESCOPE SPATIAL JAMES WEBB, PAR MICHEL VISO

du jeudi 3 mars au jeudi 10 mars à IPSA Campus de Paris-Ivry

Actuellement trois satellites sont dédiés totalement ou partiellement à la recherche et à la caractérisation des exoplanètes. CHEOPS de l’ESA mesure les diamètres, TESS de la NASA détecte des transits et JWST va confirmer la présence d’exoplanètes, étudier certaines de leurs propriétés et caractériser leur étoile. Deux autres satellite de l’ESA, sont en préparation : PLATO pour augmenter le dénombrement des exoplanètes et ARIEL pour caractériser les atmosphères de planètes les plus grosses et les plus chaudes. Déjà des idées commencent à émerger pour la suite. Ou en sommes-nous ? Que préparons-nous ? Quelles sont les limites à notre imagination ? Découvrez tout cela lors de la conférence de Monsieur Michel Viso. Après quelques années d’exercice vétérinaire a été sélectionné en 1985 comme spationaute par le CNES. Il travaille sur le projet Rhesus développé avec la NASA. Après son abandon en 1993, sans avoir eu l’occasion de voler, il devient responsable de la Physiologie animale et de la Biologie au CNES puis est chargé, en 2004, de l’Exobiologie et des exoplanètes. En juin 2021 atteint par la limite d’âge au CNES, il a rejoint Innovaxiom afin de poursuivre des activités de diffusion et de communication scientifique.

Sur inscription

CONFÉRENCE IPSA DEMAIN – TÉLESCOPE SPATIAL JAMES WEBB, PAR MICHEL VISO

IPSA Campus de Paris-Ivry 63 boulevard de Brandebourg 94200 IVRY-SUR-SEINE Ivry-sur-Seine Ivry Port Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-03T16:00:00 2022-03-03T16:30:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T15:30:00