Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris, le jeudi 17 mars à 14:00

Il y avait bien longtemps que l’espace n’avait fait autant parler de lui. Aujourd’hui, grâce à Thomas Pesquet, à Elon Musk et au James Webb Space Telescope, il occupe régulièrement la Une de nos médias. L’époque lui est donc favorable… mais ses acteurs ont changé, de même que leurs objectifs. Quelle place l’exploration scientifique de l’espace gardera-t-elle face aux projets commerciaux, industriels, miniers ou même de colonisation ? Saurons-nous mettre en œuvre les principes fondateurs de l’espace, à la fois son libre accès et sa non-appropriation ? Plus que jamais, le mot de conquête paraît d’actualité. Une conférence proposée par l’association d’astronomie étudiante IPSA Vega. A propos de l’IPSA Créée il y a 60 ans, l’IPSA est une école d’ingénieurs fondamentalement orientée air et espace. Mais pas seulement. Le décloisonnement des disciplines, les progrès survenus dans l’ensemble des transports, le type même de compétences délivrées par l’école lui ont ouvert largement le champ des nouvelles mobilités sur terre et dans l’eau, qui empruntent de plus en plus leurs technologies à l’aviation. Basée à Paris, Toulouse et Lyon, l’IPSA propose à ses étudiants une formation d’ingénieurs en 5 ans, un cursus Bachelor en 3 ans et une prépa classique. Ils bénéficient d’une pédagogie qui privilégie l’international et qui s’adapte aux besoins des entreprises du secteur aérospatial. L’école a développé des partenariats durables avec cette industrie, tant au niveau civil que militaire. En prise directe avec les grands décideurs et les spécialistes du domaine, l’école permet à ses étudiants de rentrer de plain-pied dans la vie active et de vivre totalement leur passion. L’IPSA est intégré au Concours Advance qui donne accès à 4 écoles d’ingénieurs (IPSA, EPITA, ESME Sudria et Sup’Biotech) implantées sur 13 campus en France.

Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa),campus de Paris 63 boulevard de Brandebourg Ivry-sur-Seine Ivry Port Val-de-Marne



2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T15:30:00