Retour sur trois ans d’inventaire du patrimoine.

Mais l’Inventaire, comment ça marche ? Qu’est-ce qu’on observe, qu’on étudie, qu’on archive ? Et que fait-on ensuite de toutes ces connaissances ? Autant de questions à partager au cours de cette restitution publique présentée au cœur du Grand Site de France : Pointe du Raz en Cap-Sizun.

Animé par Fabien Serre / Communauté de Communes du Cap Sizun & Antoine Marhic / Syndicat mixte de la Pointe du Raz en Cap Sizun, organisé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en Bretagne.

Animé par Fabien Serre / Communauté de Communes du Cap Sizun & Antoine Marhic / Syndicat mixte de la Pointe du Raz en Cap Sizun, organisé dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine en Bretagne.

