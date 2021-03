Royan Salle Jean Gabin Royan CONFÉRENCE Intervenir au XXIe siècle sur les édifices du XXe siècle Salle Jean Gabin Royan Catégorie d’évènement: Royan

CONFÉRENCE Intervenir au XXIe siècle sur les édifices du XXe siècle Salle Jean Gabin, 15 avril 2021-15 avril 2021, Royan. CONFÉRENCE Intervenir au XXIe siècle sur les édifices du XXe siècle

Salle Jean Gabin, le jeudi 15 avril à 18:30

Le XXe siècle ayant produit plus « d’objets » architecturaux que tous les siècles précédents réunis, il est logique que la question du devenir de nombre d’entre eux se pose avec une intensité particulière. Style, typologie, matériaux, auteurs, inventaire ?

Sur quels critères partageables se fonder pour décider de détruire, de rénover, de reconvertir ou de laisser en l’état ? L’Observatoire créé à l’initiative de l’Union régionale des CAUE de la Région Auvergne-Rhône-Alpes illustre d’exemples probants cette question posée quasi quotidiennement aux élus, aux propriétaires, aux professionnels, aux scientifiques et aux associations.

Gratuit

Par Dominique Amouroux, critique d’architecture, historien de l’architecture du XXe siècle Salle Jean Gabin 112 Rue Gambetta, Royan Royan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-15T18:30:00 2021-04-15T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Royan Autres Lieu Salle Jean Gabin Adresse 112 Rue Gambetta, Royan Ville Royan