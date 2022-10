Conférence « Internet, identité numérique et protection de la vie privée » à Orgelet Orgelet Orgelet Catégories d’évènement: Jura

Orgelet

Conférence « Internet, identité numérique et protection de la vie privée » à Orgelet Orgelet, 21 octobre 2022, Orgelet. Conférence « Internet, identité numérique et protection de la vie privée » à Orgelet

8 Grande Rue médiathèque intercommunale Orgelet Jura médiathèque intercommunale 8 Grande Rue

2022-10-21 – 2022-10-21

médiathèque intercommunale 8 Grande Rue

Orgelet

Jura Orgelet EUR Vendredi 21 octobre 2022 à 20h30 à la médiathèque d’Orgelet: Conférence « Internet, identité numérique et protection de la vie privée ». Christophe Lang, maître de conférences en informatique, doyen de la faculté de droit et des sciences économiques, Université de Franche-Comté. Internet est un lieu de toutes les cultures, d’échange et d’ouverture. Mais il est aussi un lieu de désinformation et de dangers pour la vie privée de chacun. Cette conférence abordera ces thèmes et permettra d’avancer des préconisations sur la protection des données personnelles mais aussi des données de l’entreprise. +33 3 84 24 83 05 médiathèque intercommunale 8 Grande Rue Orgelet

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Orgelet Autres Lieu Orgelet Adresse Orgelet Jura médiathèque intercommunale 8 Grande Rue Ville Orgelet lieuville médiathèque intercommunale 8 Grande Rue Orgelet Departement Jura

Orgelet Orgelet Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orgelet/

Conférence « Internet, identité numérique et protection de la vie privée » à Orgelet Orgelet 2022-10-21 was last modified: by Conférence « Internet, identité numérique et protection de la vie privée » à Orgelet Orgelet Orgelet 21 octobre 2022 8 Grande Rue médiathèque intercommunale Orgelet Jura Jura Orgelet

Orgelet Jura