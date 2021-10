Paris Labo de l'Edition île de France, Paris Conférence internationale Bibliodos Labo de l’Edition Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Conférence internationale Bibliodos Labo de l’Edition, 7 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 7 octobre 2021

de 13h30 à 17h30

gratuit

Bibliodos, une offre de lecture adaptée, associant l’apprentissage d’une langue à la promotion de la littérature et du patrimoine européen. Le projet Bibliodos souhaite offrir des lectures adaptées et accessibles, en combinant l’apprentissage de la langue et la valorisation du patrimoine et de la littérature européens. Cette demi-journée de conférences s’adresse aux formateurs et médiateurs qui travaillent auprès d’adultes primo-arrivants, non-lecteurs ou non-scripteurs. Après une présentation du projet et de ses ressources, un premier temps d’échanges visera à informer sur les innovations pédagogiques au service de l’enseignement contre l’illettrisme. Une présentation des collections numériques accessibles de la Bibliothèque nationale de France sera animée avant de clore la demi-journée. Cet événement est organisé dans le cadre de la 8ème édition des Journées nationales d’action contre l’illettrisme. Cet événement sera accessible en français et en anglais. Animations -> Conférence / Débat Labo de l’Edition 2 Rue Saint-Médard Paris 75005

7 : Place Monge (80m) 10 : Cardinal Lemoine (314m)

Contact :Les Apprimeurs https://bibliodos.eu/fr/ Animations -> Conférence / Débat Bibliothèques

Date complète :

2021-10-07T13:30:00+02:00_2021-10-07T17:30:00+02:00

illustration offcielle

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Labo de l'Edition Adresse 2 Rue Saint-Médard Ville Paris lieuville Labo de l'Edition Paris