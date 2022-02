Conférence : Intérêts et enjeux de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) en copropriété Maison de la Planète Boulogne-Billancourt Catégories d’évènement: Boulogne-Billancourt

Conférence : Intérêts et enjeux de l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) en copropriété

Maison de la Planète, le mercredi 23 mars

Maison de la Planète, le mercredi 23 mars à 19:00

Service de conseil, d’aide à la décision et d’accompagnement, l’AMO est un **appui essentiel** à chaque étape d’un projet de rénovation énergétique. Au cours de cette conférence, vous découvrirez son **rôle, ses différentes missions et compétences**, mais également les **subventions** dont cette prestation peut bénéficier, ainsi que celles qui la requièrent pour être attribuées. Animée par une conseillère France Rénov’ spécialiste des copropriétés, cette conférence sera suivie d’un temps d’échanges qui vous permettra de poser toutes vos questions.

Entrée gratuite sur inscription

Prestation essentielle, parfois même indispensable pour prétendre à certaines subventions, l'AMO présente de nombreux intérêts dans un projet de rénovation énergétique.. Venez les découvrir ! Maison de la Planète 72 allée du Forum à Boulogne Billancourt

2022-03-23T19:00:00 2022-03-23T21:00:00

