La Spirale, le jeudi 25 novembre à 19:15

Engagez la lutte pour la réduction des déchets Relevez le défi en 7 chapitres 1. Durée de vie des déchets : Biodégradation et décomposition 2. Poids de nos déchets : Composition et volume de nos poubelles 3. Règle des trois R : Réduire, Réutiliser, Recycler 4. Déchets dangereux : Piles, médicaments, ampoules fluocompactes… 5. Gestion des déchets : Collecte enfouissement, incinération, Tri, recyclage et valorisation 6. Vers une société sans déchet : Economie linéaire – Economie circulaire Eco-conception – Cycle de vie des produits 7. Symboles & logos : Point vert / Boucle de Möbius / Tidy man… Réservations auprès de l’Office de tourisme du Grand Reims bureau de Fismes 03 26 48 81 28 ou par mail : [office.fismes@wanadoo.fr](mailto:office.fismes@wanadoo.fr) Une conférence interactive de 90 minutes pour faire face à notre production de déchets. Des images exceptionnelles, projetées sur grand écran La Spirale 18 Av. du Bois des Amourettes, 51170 Fismes Fismes Marne

2021-11-25T19:15:00 2021-11-25T20:45:00

