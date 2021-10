Bazancourt La Filature Bazancourt, Oise Conférence intéractive sur les déchets La Filature Bazancourt Catégories d’évènement: Bazancourt

Conférence intéractive sur les déchets

le vendredi 26 novembre à 18:30

Engagez la lutte pour la réduction des déchets Relevez le défi en 7 chapitres 1. Durée de vie des déchets : Biodégradation et décomposition 2. Poids de nos déchets : Composition et volume de nos poubelles 3. Règle des trois R : Réduire, Réutiliser, Recycler 4. Déchets dangereux : Piles, médicaments, ampoules fluocompactes… 5. Gestion des déchets : Collecte enfouissement, incinération, Tri, recyclage et valorisation 6. Vers une société sans déchet : Economie linéaire – Economie circulaire Eco-conception – Cycle de vie des produits 7. Symboles & logos : Point vert / Boucle de Möbius / Tidy man… Réservations par téléphone au 03.26.48.65.00 ou par mail : [lafilature@bazancourt.fr](mailto:lafilature@bazancourt.fr) Une conférence interactive de 90 minutes pour faire face à notre production de déchets. Des images exceptionnelles, projetées sur grand écran La Filature Bazancourt Bazancourt Oise

2021-11-26T18:30:00 2021-11-26T20:00:00

