Eglise Notre-Dame de Bâlines, le samedi 18 septembre à 20:30

Serait-ce son patrimoine bâti, immatériel ou environemental, qui fait de la Normandie la 2ème région la plus connue au monde après la Californie ?… Qu’est-ce qui fait qu’ont est (naît) Normand ?… Retour en mots, en images et en musique sur une histoire hors du commun, contée par Phélix, lui-meme un “nouveau normand” dans notre petite chapelle au choeur illuminé à l’ancienne. Autour de la thématique “Patrimoine pour tous”, Phélix vous propose une présentation image et son interactive : “Normandie ? Quelle histoire !” Eglise Notre-Dame de Bâlines 10 rue de l’église, 27130 Balines Bâlines Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T23:00:00

