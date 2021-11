Fismes Fismes Fismes, Marne Conférence interactive : “déchets : ça déborde !” à Fismes Fismes Fismes Catégories d’évènement: Fismes

Fismes Marne Fismes Assistez à cette conférence interactive à l’occasion de la “Semaine européenne de réduction des déchets” ! Une conférence intéressante, rigoureuse, ludique, et instructive, organisée par Bio Sphère. Des lots seront à gagner par le biais des quizz. Gratuit sur réservation à partir de 12 ans, auprès de l’Office de Tourisme du Grand Reims, bureau de Fismes. +33 3 26 02 90 90 https://www.fismes.fr/ Salle La Spirale 18 Avenue du Bois des Amourettes Fismes

