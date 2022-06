Conférence interactive dans le parc mis en lumière, 4 août 2022, .

Conférence interactive dans le parc mis en lumière



2022-08-04 20:30:00 – 2022-08-04

Conférence interactive sur la Nature Enseignante suivie d’une balade au jardin d’art en lumière

L’être humain a oublié son lien de cœur et de corps avec la Nature et il va être question ici du chemin pour s’en souvenir.

Les intelligences subtiles de la Nature sont prêtes à nous aider dans les bouleversements sociétaux en cours, avec leurs milliards d’années d’expériences de cataclysmes, de transformations et de résiliences.

Comment être enseigné par la Nature pour trouver sa place dans la société au service du monde de demain ?

Comment notre civilisation pourrait-elle cocréer avec la Nature pour inventer la civilisation suivante ?

Conférence animée par Anne Sauvage, Ingénieure R&D à l’international pendant 15 ans, Créatrice de l‘Ecole des Sourcières et Gardienne du Merveilleux

Horaire 20h30, accueil à partir de 20h15

Tarifs : 30 € / adulte, 20 €/DE et étudiant, 15€ /enfant de 8 à 18 ans

Réservations obligatoires au 06 76 59 35 18 ou sur billetweb Terre d’Accord

Venir avec un plaid et un coussin .

dernière mise à jour : 2022-06-26 par