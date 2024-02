Conférence interactive Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Voisins-le-Bretonneux, vendredi 8 mars 2024.

Conférence interactive « Retrouver équilibre et sérénité dans votre quotidien » Vendredi 8 mars, 19h30 Centre Social et Culturel Alfred-de-Vigny Gratuit – ouvert à tous (sur inscription)

Conférence interactive

« Retrouver équilibre et sérénité dans votre quotidien »

Travail, famille, couple, amis…. Accaparées par leurs multiples rôles, les femmes oublient souvent de prendre soin de leur bien-être physique et mental.

Venez prendre un temps pour vous, accompagnée par Catherine Keravec, coach certifiée en développement personnel. Appropriez-vous les clés qui vous permettront de retrouver équilibre et sérénité dans votre quotidien.

Rendez-vous le vendredi 8 mars de 19h30 à 21h au Centre Alfred-de-Vigny.

Gratuit – ouvert à tous

(sur inscription)

Renseignements et réservation :

Centre Alfred-de-Vigny 24 avenue du lycée Voisins-le-Bretonneux

01 30 43 65 85

alfreddevigny@chezalfred.info

www.chezalfred.info

sérénité bien-être