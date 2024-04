Conférence | « Intelligence Artificielle : les robots parmi nous » Quai des arts Cugnaux, vendredi 26 avril 2024.

Vendredi 26 avril, 02h00 Quai des arts

Rencontre avec Rachid Alami (Directeur de Recherche CNRS, membre d’ANITI, Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute – Institut interdisciplinaire d’intelligence artificielle de Toulouse) pour une conférence sur la thématique de l’impact de l’IA et la robotique sur la vie quotidienne présente et future, et sur les nombreuses questions éthiques qui en découlent.

À partir de 15 ans.

Conférence organisée dans le cadre de l’exposition Les robots et l’Intelligence Artificielle

Quai des arts Quai des arts, Cugnaux Cugnaux 31270 Haute-Garonne Occitanie