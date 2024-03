Conférence – Intelligence artificielle et ChatGPT Centre Culturel Athanor Guérande, mercredi 15 mai 2024.

Conférence – Intelligence artificielle et ChatGPT Conférence par l’Université permanente de Nantes sur l’intelligence artificielle et ChatGPT : entre spleen et idéal. Mercredi 15 mai, 14h30 Centre Culturel Athanor

Début : 2024-05-15T14:30:00+02:00 – 2024-05-15T15:30:00+02:00

Fin : 2024-05-15T14:30:00+02:00 – 2024-05-15T15:30:00+02:00

Conférence par l’Université permanente de Nantes sur l’intelligence artificielle et ChatGPT : entre spleen et idéal.

Centre Culturel Athanor Salle Anne de Bretagne, 2 avenue Anne de Bretagne 44350 Guerande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire

