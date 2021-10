Privas Visio Ardèche, Privas Conférence inspirante Visio Privas Catégories d’évènement: Ardèche

Privas

Conférence inspirante Visio, 9 novembre 2021, Privas. Conférence inspirante

Visio, le mardi 9 novembre à 21:00

### **9e Conférence Inspirante avec Françoise Sariban.** Psychologue clinicienne et consultante RH. Au décès de son père, Françoise est confrontée à la dépendance de sa mère. Elle pousse alors la porte d’un café des aidants et décide de s’engager au sein de l’Association Française des Aidants en 2010. Aujourd’hui, elle s’applique à défendre le statut des aidants actifs et participe à faire reconnaître et valoriser les compétences issues de l’expérience d’aidance dans le monde professionnel.” ? Ensemble, nous échangerons sur : “Comment valoriser son statut d’aidant au quotidien et dans une recherche d’emploi !” ? Rdv le 09/11 à 21H en visio sur le plateau d’Helpy

Inscription

Helpy Visio En visioconférence Privas Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-09T21:00:00 2021-11-09T21:45:00

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Privas Autres Lieu Visio Adresse En visioconférence Ville Privas lieuville Visio Privas