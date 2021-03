Lyon Helpy Métropole de Lyon Conférence inspirante destinée aux aidants Helpy Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Conférence inspirante destinée aux aidants Helpy, 18 mars 2021-18 mars 2021, Lyon. Conférence inspirante destinée aux aidants

Helpy, le jeudi 18 mars à 19:00

### **COMMENT CONSERVER L’AMOUR ?** « Sophie Barut et Cédric sont mariés depuis 8 mois… quand

Cédric, suite à un accident de vélo, se retrouve handicapé à la suite d’un grave traumatisme crânien.

Ils prendront ensemble la décision de se battre l’un pour l’autre et auront 4 enfants. Tous deux viendront témoigner qu’il est possible de conserver l’amour, malgré l’épreuve. » **avec Sophie Barut & son mari cédric** **En visio-conférence**

**Places limitées**

**Inscription**

Inscription

Helpy Helpy 292 rue Vendôme 69003 LYON Lyon Préfecture Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-18T19:00:00 2021-03-18T19:45:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu Helpy Adresse 292 rue Vendôme 69003 LYON Ville Lyon