Conférence INNOV’HRT : Manager les transitions, inventer les futurs des secteurs Hôtellerie – Restauration – Tourisme Quai de l’innovation Amiens, mercredi 27 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T09:00:00+01:00 – 2024-03-27T16:30:00+01:00

INNOV’HRT est une conférence organisée par le centre de recherche CRIISEA & l’IAE d’Amiens – Université de Picardie (Sophie Changeur) en collaboration avec le filière Hôtellerie-Restauration de l’Académie d’Amiens (Edwige Dacheux, Sébastien Sclafer).

« Manager les transitions, imaginer les futurs du secteur HRT » est tout l’enjeu de cette conférence qui accueillera 4 tables rondes associant enseignants, chercheurs et praticiens, consacrées à 4 transformations en cours et à venir :

– les transformations numériques et digitales, l’impact de l’IA

– les transitions sociales et les métiers en tension

– les transitions écologiques et durables

– les nouvelles expériences clients.

Nous aurons la chance d’accueillir Serge Trigano comme keynote speaker afin d’évoquer « une vie à imaginer les futurs de l’HRT ».

Un déjeuner expérientiel proposé par les lycées hôteliers de la région abordera la transition alimentaire tout en mobilisant de nombreuses innovations numériques, éco-responsables et créatrices d’expériences améliorées ou augmentées.

Enfin, un concours d’affiches « Dessine ton taf de demain » clôturera la journée sur le thème des métiers, de leur évolution et de la vision qu’en ont les futurs professionnels du secteur.

Inscription gratuite (obligatoire)

Quai de l'innovation 93 rue du Hocquet Amiens 80000 Somme Hauts-de-France