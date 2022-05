Conférence “Initiation à l’art du bonsaï” menée par Denis Benaïm Espace Chemins-Bideak, 4 juin 2022, Saint-Palais.

**Conférence menée par Denis Benaïm.** Intéressé par la culture japonaise dès mon plus jeune âge, j’ai découvert le monde des bonsaïs à une époque où celui-ci était encore confidentiel (fin des années 70). Je me suis formé par la lecture et la rencontre de Monsieur Remy Samson fut capitale. Il fut l’initiateur du bonsaï en France en important techniques, outils et arbres japonais. Je suivis ses cours puis demandais à faire des stages. Deux décennies plus tard, et un peu par hasard, j’intégrais son entreprise pour le seconder. Même si aujourd’hui je ne suis plus dans le monde professionnel du bonsaï, ma modeste collection reste le lien avec ma vie d’avant. **Conférence : Initiation à l’Art du Bonsaï** Créer un bonsaï c’est faire œuvre artistique mais à la différence d’autres formes artistiques celle-ci n’est jamais terminée !!!! 1) Histoire du bonsaï en Chine puis au Japon et son apparition en Europe 2) Un arbre miniature : – les espèces – les différents modes d’obtention Classification : – les dimensions – la forme ou le style L’importance du contenant : Poteries et les différentes terres de plantation. L’outillage 3) L’entretien : – emplacement – maitriser la croissance – l’engrais et le traitement des parasites

Gratuit. Entrée libre.

Espace Chemins-Bideak 1 route de Gibraltar, 64120 Saint-Palais, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques



