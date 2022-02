Conférence – Ingénieur d’Aujourd’hui ENSIACET-INP, 17 mars 2022, Toulouse.

Conférence – Ingénieur d’Aujourd’hui

ENSIACET-INP, le jeudi 17 mars à 16:00

**Ingénieur d’aujourd’hui** ————————— Dans le cadre des journées Nationales de l’Ingénieur, l’association des Ingénieurs de l’ENSIACET organise une conférence sur la promotion du métier de l’ingénieur à destination des étudiants de l’école et des alumnis. Cette conférence sera l’occasion pour les ingénieurs issus de l’ENSIACET de présenter leur vision du métier d’ingénieurs : Qu’est-ce qu’un ingénieur ? Que demande-t-on à un ingénieur au sortir de l’école ? Le premier emploi définit-il ta carrière ? Elle permettra également de rassurer les élèves ingénieurs sur leur futur professionnel après la sortie de l’école et de leur montrer qu’avec un même diplôme, le métier qui en suit peut être très différent en fonction de leurs envies, passions et opportunités professionnelles. Au cours de cette conférence, quatre alumnis ayant déjà plusieurs années d’expériences professionnelles viendront présenter leur métier d’ingénieur et leur vision de leur métier chacun pendant 20 minutes environ. Puis, la conférence se terminera par une séance d’échanges entre le public et les alumnis d’une quarantaine de minutes environ. Cette conférence aura lieu le jeudi 17 mars 2022 de 16h00 à 18h00 dans les locaux de l’ENSIACET sur le campus de l’INP à Labège. Elle sera aussi accessible en visio-conférence (lien communiqué ultérieurement). Afin d’organiser au mieux cette conférence, les personnes désirant y assister doivent s’inscrire via le formulaire d’inscription. Au plaisir de vous retrouver le 17 mars prochain. Le bureau de l’AIA7

Entrée libre sur inscription

Cette conférence a pour objectif de vous montrer qu’avec un même diplôme, le métier qui en suit peut être très différent en fonction de vos envies, passion et opportunité professionnelle.

ENSIACET-INP 4 Allée Émile Monso – 31030 TOULOUSE cedex 4 Toulouse Toulouse Sud-Est Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T16:00:00 2022-03-17T18:00:00