Avec **François Epars**, formateur chez naxoo Atteintes à la vie privée, vol d’identité, piratage, les mots ne manquent pas pour décrire les dangers d’Internet. Mais qu’en est-il vraiment ? Venez le découvrir avec nous !

Gratuit, sans inscription

2021-11-09T14:00:00 2021-11-09T15:00:00

