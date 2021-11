Saint-Jean-de-Thouars Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres, Saint-Jean-de-Thouars Conférence : Inégalité et croissance économique Saint-Jean-de-Thouars Saint-Jean-de-Thouars Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Jean-de-Thouars Deux-Sèvres Saint-Jean-de-Thouars 1 EUR En dépit de l’existence de politiques re-distributives, les inégalités progressent dans la plupart des pays avancés où les écarts croissants des revenus sont accompagnés d’une concentration accrue des patrimoines. Observable en France depuis les années 80, elle trouve ses racines dans les principes qui gouvernent le nouveau régime de croissance qui s’est mis en place à cette époque. Le propos est organisé en trois parties : les inégalités économiques, les caractéristiques du régime de croissance actuel et leurs influences sur l’accroissement des inégalités, les solutions envisageables.

Pascal CHAUCHEFOIN, maître de conférences en économie montrera ici quels sont les mécanismes économiques à l'œuvre dans la production d'inégalités et pourquoi, dans le contexte économique actuel, nous ne parvenons pas à générer une croissance vertueuse, c'est-à-dire plus égalitaire. En dépit de l'existence de politiques re-distributives, les inégalités progressent dans la plupart des pays avancés où les écarts croissants des revenus sont accompagnés d'une concentration accrue des patrimoines. Observable en France depuis les années 80, elle trouve ses racines dans les principes qui gouvernent le nouveau régime de croissance qui s'est mis en place à cette époque. Le propos est organisé en trois parties : les inégalités économiques, les caractéristiques du régime de croissance actuel et leurs influences sur l'accroissement des inégalités, les solutions envisageables.

Entrée à 14h15.

Retrouvez le programme des conférences 2021-2022 proposées par l'Université Inter Âge à la Maison du Thouarsais – Office de Tourisme (32 Place Saint Médard à Thouars).

Retrouvez le programme des conférences 2021-2022 proposées par l’Université Inter Âge à la Maison du Thouarsais – Office de Tourisme (32 Place Saint Médard à Thouars). Université Inter âge du Pays Thouarsais

