Conférence inaugurale Théâtre Municipal – Salle de spectacle Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Conférence inaugurale Théâtre Municipal – Salle de spectacle, 3 juin 2022, Fontainebleau. Conférence inaugurale

Théâtre Municipal – Salle de spectacle, le vendredi 3 juin à 12:00

Artiste touche à tout se définissant comme un sculpteur, Pedro Cabrita-Reis est une personnalité phare du monde culturel portugais. L’architecte Eduardo Souto de Moura, récipiendaire du prix Pritzker 2011, n’est pas en reste. L’artiste et l’architecte ont beau être amis, ils sont loin d’être d’accord sur tout. Pour la première fois au festival, c’est une conférence inaugurale à deux voix qui sera donnée. Dans la droite ligne de ce que le festival cherche à accomplir : dialoguer, confronter les idées pour faire émerger de nouvelles théories et regarder différemment le monde qui nous entoure.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

_ Théâtre Municipal – Salle de spectacle 9 rue Dénecourt Fontainebleau 77300 Fontainebleau Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T12:00:00 2022-06-03T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Théâtre Municipal - Salle de spectacle Adresse 9 rue Dénecourt Fontainebleau 77300 Ville Fontainebleau lieuville Théâtre Municipal - Salle de spectacle Fontainebleau Departement Seine-et-Marne

Théâtre Municipal - Salle de spectacle Fontainebleau Seine-et-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fontainebleau/

Conférence inaugurale Théâtre Municipal – Salle de spectacle 2022-06-03 was last modified: by Conférence inaugurale Théâtre Municipal – Salle de spectacle Théâtre Municipal - Salle de spectacle 3 juin 2022 Fontainebleau Théâtre Municipal - Salle de spectacle Fontainebleau

Fontainebleau Seine-et-Marne