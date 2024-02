Conférence inaugurale Marseille 1900-1943 la mauvaise réputation Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement, mardi 13 février 2024.

Conférence dans le cadre des Mardis de l’histoire .

Conférence inaugurale par les commissaires de l’exposition accueillie au Mémorial des Déportations « Marseille 1900-1943 la mauvaise réputation »: Céline Regnard, maîtresse de conférences en histoire contemporaine à Aix-Marseille Université, membre de l’UMR TELEMMe et Edouard Mills-Affif, maître de conférences en Etudes cinématographiques (Université Paris- Cité/Aix-Marseille Université), auteur réalisateur de films documentaires.



Cette exposition a pour objectif d’amener les visiteurs à comprendre comment une telle série d’événements a pu advenir nonobstant les enjeux idéologiques et stratégiques nazis. Elle vise à explorer les prémices de la catastrophe, en montrant que, si tout n’était pas écrit, l’impensable a été rendu possible par une sédimentation de représentations accolées à l’histoire de Marseille et à un imaginaire écrasant, une vision bien particulière que dégage Marseille, plus particulièrement ses vieux quartiers, depuis des décennies une mauvaise réputation.



Entrée libre à l’auditorium du musée d’Histoire de Marseille dans la limite des places disponibles. .

Début : 2024-02-13 18:00:00

fin : 2024-02-13

Centre Bourse 2 rue Henri Barbusse

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

