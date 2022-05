Conférence inaugurale “Il est une foi” : Le monde de demain Autre lieu, 3 mai 2022, Genève.

Conférence inaugurale “Il est une foi” : Le monde de demain

Autre lieu, le mardi 3 mai à 19:00

Le dialogue entre la nature et le transhumanisme peut sembler étrange mais ces deux sujets qui paraissent aussi éloignés sont, en réalité, assez proches ; il est en tout cas intéressant de les faire dialoguer. La défense de la nature est une chose, celle de l’homme augmenté une autre. Mais des ponts les lient et c’est ce que nous tenterons de déterminer durant cette soirée. Quelles sont les visions de l’environnement et de l’Intelligence artificielle en fonction des différentes religions ? Interrogés par Marie Cénec, pasteure et Emmanuel Tagnard, journaliste et producteur à RTSreligion et tous deux membres du comité cinéma d’IL EST UNE FOI, quatre intervenants de quatre confessions différentes donneront leur avis.

Entrée Gratuite

La conférence inaugurale de la 7ème édition des rendez-vous cinémas “Il est une foi” aura lieu le 3 mai à 19h30 à l’Uni Bastion.

