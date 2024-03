Conférence inaugurale d’Emma Edwards : Exposition « Le Goût de la Renaissance. Un dialogue entre collections » Hôtel de la Marine Paris, mardi 12 mars 2024.

Le mardi 12 mars 2024

de 18h30 à 20h30

.Public adultes. payant

7,50 €

Gratuit pour les -26 ans

Rencontre avec Emma Edwards, commissaire de l’exposition n « Le Goût de la Renaissance. Un dialogue entre collections. » de la Collection Al Thani à l’Hôtel de la Marine.

Dans le cadre de la nouvelle exposition « Le Goût de la Renaissance. Un dialogue entre collections. », nous vous donnons rendez-vous pour une première conférence. Consacrée à la relation entre les œuvres présentées et les collectionneurs et marchands qui leur sont liés, cette rencontre avec la commissaire Emma Edwards sera aussi l’occasion de revenir sur le choix des œuvres et le propos de l’exposition.

L’exposition est organisée la Al Thani Collection Foundation et le Centre des monuments nationaux en collaboration avec le Victoria and Albert Museum de Londres.

Emma Edwards, docteure en histoire de l’art, commissaire associée au Victoria and Albert Museum. L’exposition est organisée par la Al Thani Collection Foundation et le Centre des monuments nationaux en collaboration avec le Victoria and Albert Museum de Londres.

Hôtel de la Marine 2 place de la Concorde 75008

Contact : hoteldelamarine@monuments-nationaux.fr https://www.facebook.com/hoteldelamarineparis https://www.hotel-de-la-marine.paris/agenda/le-gout-de-la-renaissance.-un-dialogue-entre-collections/conference-inaugurale-exposition-le-gout-de-la-renaissance.-un-dialogue-entre-collections

Hôtel de la Marine