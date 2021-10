Versailles Hôtel de Ville Versailles, Yvelines Conférence inaugurale avec Cécile Berly Hôtel de Ville Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Conférence inaugurale avec Cécile Berly

Hôtel de Ville, le vendredi 19 novembre à 19:00

Conférence inaugurale du salon Histoire de Lire avec Cécile Berly : “La légèreté et le grave : une approche originale de l’histoire de la société du XVIIIe siècle à travers la peinture”. Hôtel de Ville 4 avenue de Paris 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

2021-11-19T19:00:00 2021-11-19T20:30:00

