Conférence inattendue Tous les premiers mercredi du mois, Olivier se propose de vous entraîner à la découverte des anecdotes et des secrets de compositions qui ont fait l’histoire de la musique. Avec lui, nous évoquerons un compositeur, sa vie et la période historique dans laquelle il a vécu. Vous découvrirez ainsi “les codes de la musique” qui vous aideront à reconnaître les éléments musicaux qui font un style, et plus encore… Mercredi 6 octobre à 19h, au café culturel le Pourquoi pas, c’est le figuralisme dans la musique de Schubert qui sera traité lors de la conférence inattendue. Adhésion à l’association Les Caprices de Marianne + 5€

Chaque semaine un nouveau sujet, des petites et grandes histoire, des jeux d’écoutes et de la bonne humeur, c’est la recette d’une bonne causerie avec Olivier Delaunay. Pourquoi pas ? Café culturel 97 Rue Malbec, 33800 Bordeaux Bordeaux Nansouty – Saint-Genès Gironde

